Великобритания в рамках гуманитарной помощи накормит африканцев продуктами из насекомых

В рамках гуманитарного проекта Британия потратит сотни тысяч фунтов на гусениц и перелетную саранчу для фермеров из Африки.

Насекомые традиционно входят в рацион жителей Африки. Однако насекомых там не разводят, а - собирают. Благотворительная инициатива Британии позволит развернуть работу ферм, где будут выращивать насекомых и готовить из них продукты для голодающих из Конго и Зимбабве.

Группа благотворительных организаций Великобритании выделила порядка 350 тысяч фунтов стерлингов на спецпроект по разведению насекомых. В первую очередь рассматриваются гусеницы, черные львинки и перелетная саранча.

Пищевые технологи из Англии уверены, что новая еда будет питательной, и благотворительная инициатива позволит хотя бы частично улучшить сложившуюся ситуацию с нехваткой еды на этом континенте. При этом не потребуется использовать слишком много ресурсов, воды, плодородных почв.

50 тысяч фунтов британское агентство по развитию зарубежных территорий выделило на открытие фермы, а 300 тысяч фунтов пойдут непосредственно на каши из гусениц павлиноглазок. Такими кашами будут кормить детей 7-12 лет в городах Зимбабве - Хараре и Гванде.

Руководитель проекта, пищевой технолог Альберто Фиоре Университета Абертей в Данди заявил, что зимбабвийцы в большой степени зависят от кукурузы, в которой мало белка, минералов, незаменимых аминокислот и жирных кислот.

Фиоре вместе со своими единомышленниками разработали формулу, по которой выращенные на местной ферме гусеницы сочетаются со злаками и фруктами.

Основатель фермы жуков в Пембрукшире, академический энтомолог доктор Сара Бейнон пояснила, что проекты помощи, продвигающие съедобных насекомых, - верный способ "спасти жизни и улучшить систему питания самых бедных людей в мире".