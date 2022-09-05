Путин: Россия возвращается в Арктику

В понедельник Владимир Путин объявил о возвращении России в арктический регион.

Днём 5 сентября Владимир Путин публично заявил, что принял решение о возвращении России в Арктику. По словам Путина, российское присутствие в данном регионе увеличится как с экономической точки зрения, так и с военной, поскольку Москва намерена укреплять свою обороноспособность по всему миру.

Примечательно, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Североатлантический альянс должен помешать России и Китаю создать свой союз в Арктике.