Путин: Россия возвращается в Арктику
В понедельник Владимир Путин объявил о возвращении России в арктический регион.
Днём 5 сентября Владимир Путин публично заявил, что принял решение о возвращении России в Арктику. По словам Путина, российское присутствие в данном регионе увеличится как с экономической точки зрения, так и с военной, поскольку Москва намерена укреплять свою обороноспособность по всему миру.
Примечательно, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Североатлантический альянс должен помешать России и Китаю создать свой союз в Арктике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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