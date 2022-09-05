Посол Украины в Казахстане Врублевский извинился за слова о русских
Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский принёс извинения за свои слова о российском народе.
5 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров публично заявил, что украинский посол Петр Врублевский был приглашён в здание казахстанского МИДа, где принёс извинения за своё прежнее высказывание о гражданах России.
Известно, что ранее Врублевский выложил в интернет видео, на котором он сообщает, что правительство Украины делает всё для того, чтобы убить как можно больше русских.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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