Посол Украины в Казахстане Врублевский извинился за слова о русских

Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский принёс извинения за свои слова о российском народе.

5 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров публично заявил, что украинский посол Петр Врублевский был приглашён в здание казахстанского МИДа, где принёс извинения за своё прежнее высказывание о гражданах России.

Известно, что ранее Врублевский выложил в интернет видео, на котором он сообщает, что правительство Украины делает всё для того, чтобы убить как можно больше русских.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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