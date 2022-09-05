Посол Украины в Казахстане принёс извинения за свои высказывания о русских
Посол Украины в Нур-Султане Пётр Врублевский, ранее вызванный в МИД Казахстана, принёс извинения за свои высказывания о русских.
В понедельник, 5 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров в пресс-релизе сообщил, что призывавший убивать этническую группу по национальному признаку, посол Украины в Нур-Султане Пётр Врублевский извинился за свои высказывания о русских.
Смадияров также сообщил, что в настоящее время скандально известный украинский дипломат Врублевский находится в отпуске, обстоятельства которого в внешнеполитическом ведомстве Казахстана не уточнили.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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