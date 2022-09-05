Алла Пугачева поделилась содержанием своего завещания

Советская звезда Алла Пугачева прилетела в Россию из Америки, чтобы составить завещание.

Собеседница не стала скрывать и поделилась, кому она отдает части своего наследства.

По ее рассказу, она дарит свой загородный дом на Истре своему старшему внуку Никите Преснякову, а также элитную квартиру в Москве. Про своих младших детей Примадонна пока ничего озвучивать не стала.