Психолог объяснила, почему мужчин за пятьдесят тянет на молоденьких

Все знают пословицу: «Седина в голову, а бес - в ребро», но в чем реальная причина такого явления.

Мужчины, которым за пятьдесят, нередко начинают искать новые эмоции в объятиях молодых. Считается, что они обуреваемы страхом старости, и потому начинают искать приключения.

Как пояснила психолог с 15-летним стажем Екатерина Данко, в таком возрасте сильный пол начинает сомневаться в своей нужности, функциональности, востребованности: "Он еще бодр, однако не так, как 10-15 лет назад. К пятидесяти мужчина уже реализовался профессионально, поднялся материально".

Дети выросли, бытовые проблемы решены. И в какой-то момент начинает казаться, будто активная жизнь в прошлом, и в настоящем остались только скука, рутина, брюзжание супруги и ожидание грядущей немощности.

А мужчина хочет в любом возрасте получать подтверждение нужности, значимости. В здоровой семье он обычно это и получает - от жены, знающей о кризисе мужского возраста и старающейся показать, что ее избранник по-прежнему главный в семье, любим всеми членами семьи и нужный им.

Такая жена понимает: огонек в отношениях нужно поддерживать, потому она следит за внешностью, развивается. И самое главное - общается с мужем, чтобы знать, чем тот живет, о чем волнуется. С годами духовная связь между супругами должна укрепляться.

Но, если женщина сама застряла в кризисе и по ряду причин охладела к мужу, тогда мужчина начинает искать опору и подпитку в других местах. Ровесницы чаще всего заняты своей семьей и отдают туда весь ресурс. А вот молодые женщины легче на подъем.

Для некоторых взрослый мужчина вообще герой – опытный и мудрый. В отличие от инфантильных ровесников, с ним чувствуешь себя как за каменной стеной. А кто-то из девушек в детстве недополучил отцовской любви, и с помощью зрелых мужчин не прочь залатать эту брешь.

И дело тут не во внешности молодых или в бесах в ребре. Мужчина нуждается в доказательствах своей нужности и значимости. И в благодарность готов поделиться заботой и финансово обеспечивать. Однако ровно такое же отношение получит и супруга - если будет более внимательна к мужу.