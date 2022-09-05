В Швейцарии оштрафовали трех участниц Pussy Riot за граффити

Швейцарский суд оштрафовал трех участниц панк-группы Pussy Riot за антивоенное граффити в Берне.

5 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на прокурора Берна Янника Монтавона, сообщило о том, что задержанные Бернской полицией в ночь с понедельника 29 августа на вторник 30 августа этого года в Берне за нанесение граффити три участницы панк-группы Pussy Riot приговорены к выплате штрафа в размере сто одного доллара.

Монтавон также добавил, что швейцарский суд постановил Марии Алехиной, Люсе Штейн и Тасо Плетнер возместить судебные издержки в размере трёхсот пяти долларов за дело о нанесении рисунка на общественное здание в кантоне Берн.