Медведев заявил, что Германия — враг России

Это заявление заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале.

Так Дмитрий Медведев отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия больше не относится к числу надежных поставщиков энергоносителей.

По мнению Медведева, у властей Германии нет никаких причин делать подобные заявления. Как подчеркнул зампред Совета Безопасности РФ, в настоящее время Германия ведет себя как враг России.

Медведев заявил, что, во-первых, Германия — недружественная России страна, во-вторых — она проводит санкционную политику в отношении России, а в-третьих — поставляет на Украину оружие, используемое против Вооруженных сил России.

Как особо отметил Медведев, на таком фоне у Германии нет никаких оснований возмущаться перебоями поставок российского газа.