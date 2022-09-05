Медведев заявил, что Германия — враг России
Это заявление заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале.
Так Дмитрий Медведев отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия больше не относится к числу надежных поставщиков энергоносителей.
По мнению Медведева, у властей Германии нет никаких причин делать подобные заявления. Как подчеркнул зампред Совета Безопасности РФ, в настоящее время Германия ведет себя как враг России.
Медведев заявил, что, во-первых, Германия — недружественная России страна, во-вторых — она проводит санкционную политику в отношении России, а в-третьих — поставляет на Украину оружие, используемое против Вооруженных сил России.
Как особо отметил Медведев, на таком фоне у Германии нет никаких оснований возмущаться перебоями поставок российского газа.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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