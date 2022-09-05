The Hill: США обязаны пойти на компромисс с Россией по Украине
Издание The Hill утверждает, что у американского правительства не осталось иного выхода кроме как пойти на соглашение с Москвой по поводу украинского конфликта.
Экс-глава ЦРУ по изучению России Джордж Биб дал интервью американской газете The Hill, где заявил, что правительство США вынуждено договариваться с Россией по поводу украинского кризиса.
По мнению Биба, уже сейчас жители Соединённых Штатов чувствуют себя некомфортно из-за последствий спецоперации в Украине и антироссийских санкций, которые спровоцировали рост цены на бензин и еду не только в США, но и в Европе.
При этом Джордж Биб полагает, что время лишь играет на руку России, в то время как американское правительство теряет пространство для манёвров на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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