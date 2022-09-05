Лиз Трасс объявлена новым лидером консервативной партии и премьером Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс одержала победу в выборах за пост британского премьера.

Днём 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла к месту оглашения результатов выборов на пост главы консервативной партии страны и премьер-министра. За этот пост Трасс боролась с другим кандидатом Риши Сунаком, который ранее был главой Минфина Британии.

По итогам голосования стало известно, что Лиз Трасс стала новым лидером британской консервативной партии Тори и автоматически стала новым британским премьером.