Лиз Трасс объявлена новым лидером консервативной партии и премьером Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс одержала победу в выборах за пост британского премьера.
Днём 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибыла к месту оглашения результатов выборов на пост главы консервативной партии страны и премьер-министра. За этот пост Трасс боролась с другим кандидатом Риши Сунаком, который ранее был главой Минфина Британии.
По итогам голосования стало известно, что Лиз Трасс стала новым лидером британской консервативной партии Тори и автоматически стала новым британским премьером.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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