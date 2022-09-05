Артамонов: армия России может применить новое оружие при штурме Авдеевки

Военный аналитик Александр Артамонов считает, что российские военные могут задействовать новейшее вооружение в ходе спецоперации.

5 сентября российский аналитик Александр Артамонов сообщил, что в ходе специальной военной операции армия РФ может применить новейшее термобарическое оружие.

По данным Артамонова, ранее в ходе спецоперации российские войска практически не применяли такое оружие, опасаясь множества жертв среди мирного населения.

Тем не менее, Артамонов верит, что военные России могут применять термобарическое оружие на Авдеевском направлении, где противник ведёт глубоко эшелонированную оборону.