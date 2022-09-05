Лиз Трасс избрана на пост премьер-министра Великобритании

В Великобритании выбрали нового человека, который займет пост главы премьера страны.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс теперь будет занимать другой пост.

Трасс избрана на пост премьер-министра Соединенного Королевства, сообщают британские средства массовой информации.

"Лиз Трасс одержала победу в борьбе за пост лидера британских консерваторов Она станет новым премьер-министром страны", - сообщает "Интерфакс".

Она набрала более 80 тысяч голосов, а ее ближайший соперник Риши Сунак лишь 60 тысяч.