Лиз Трасс победила в гонке за пост премьер-министра Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс займёт кресло премьер-министра Соединённого Королевства.

В понедельник, 5 сентября 2022 года, глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс официально одержала победу в гонке за пост премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что преемница скандально известного британского премьера Бориса Джонсона набрала свыше 80 000 голосов, значительно опередив своего конкурента Риши Сунака, что позволило ей одержать победу.