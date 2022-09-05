Sky News: Трасс станет новым премьер-министром Соединённого Королевства

Лиз Трасс станет преемницей Бориса Джонсона, одержав победу на выборах нового премьер-министра Соединённого Королевства.

5 сентября британский телеканал Sky News вёл трансляцию подведения итогов выборов нового премьер-министра Соединённого Королевства , где глава Консервативной партии Грэм Брейди сообщил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс станет новым британским премьером.

Отмечается, что министр иностранных дел Британии Трасс набрала 81 300 голосов, что позволило ей занять кресло британского премьера после того, как Борис Джонсон подал в отставку после многочисленных скандалов.