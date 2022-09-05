Посол Украины в Казахстане извинился за призыв убивать русских
Украинский посол в Казахстане принес извинения за свой призыв убивать русских.
Петру Врублевский, который является послом Украины на территории Казахстана, принес извинения за слова о русских.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления Министерства иностранных дел Казахстана.
"Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания о русских. Об этом сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров", - заявляет РИА.
Напомним, что Врублевский ранее призвал убивать всех русских, после чего его вызвали в МИД Казахстана.
Опубликовано: Николай Скира
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