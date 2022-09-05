Посол Украины в Казахстане извинился за призыв убивать русских

Украинский посол в Казахстане принес извинения за свой призыв убивать русских.

Петру Врублевский, который является послом Украины на территории Казахстана, принес извинения за слова о русских.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления Министерства иностранных дел Казахстана.

"Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания о русских. Об этом сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров", - заявляет РИА.

Напомним, что Врублевский ранее призвал убивать всех русских, после чего его вызвали в МИД Казахстана.