Россия запретила въезд американским актёрам Шонну Пенну и Бену Стиллеру
Правительство России ввело персональные санкции против 25-ти граждан США включая двух известных актёров.
5 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел России объявила о расширении персональных санкций против граждан США, включив в новый список ещё 25 американцев.
Известно, что в новый санкционный список России попали такие американские актёры как Шонн Пенн и Бен Стиллер, которым отныне запрещён въезд на территорию РФ.
Примечательно, что ранее Шонн Пенн и Бен Стиллер критиковали российскую спецоперацию в Украине, поддерживая Киев, а Пенн даже лично приехал к Зеленскому в ходе боевых действий в Киевской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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