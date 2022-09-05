Россия запретила въезд американским актёрам Шонну Пенну и Бену Стиллеру

Правительство России ввело персональные санкции против 25-ти граждан США включая двух известных актёров.

5 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел России объявила о расширении персональных санкций против граждан США, включив в новый список ещё 25 американцев.

Известно, что в новый санкционный список России попали такие американские актёры как Шонн Пенн и Бен Стиллер, которым отныне запрещён въезд на территорию РФ.

Примечательно, что ранее Шонн Пенн и Бен Стиллер критиковали российскую спецоперацию в Украине, поддерживая Киев, а Пенн даже лично приехал к Зеленскому в ходе боевых действий в Киевской области.