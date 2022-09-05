СК России: 9 из 12 туристов погибли при восхождении на Ключевскую сопку в Камчатке
Следственный комитет России подтвердил гибель большинства туристов, восходивших на гору Ключевская сопка.
В понедельник днём пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что к текущему моменту известно о гибели девяти из двенадцати туристов, совершавших восхождение на Ключевскую сопку в Камчатке.
Сейчас к потерпевшим бедствие направляются сотрудники МЧС, которые высадились возле Ключевской сопки на высоте в 1000 километров, не имея возможности подлететь ближе ввиду погодных условий.
Также сотрудники МВД России уже задержали главу туристической фирмы, которая базируется в Новосибирске и организовала восхождение туристов на Ключевскую сопку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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