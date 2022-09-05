Пугачёвой снова оставили нецензурное послание на телецентре Останкино

Алле Пугачёвой вновь адресовали нецензурное послание, которое красуется на телецентре Останкино.

Нецензурное послание, адресованное исполнительнице Алле Пугачевой, снова появилось на телевизионном центре Останкино. Запись распространилась по Телеграм-каналам.

"Алла, где мужа (нецензурное слово)".

До этого инцидента был аналогичный. В первом послании к Алле Борисовне, которая на тот момент ещё была за границей, также содержалась ненормативная лексика.

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех (нецензурное слово)".

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