Боррель признался, что у ЕС заканчивается оружие и они не смогут помогать Украине

У ЕС заканчиваются запасы оружия, поскольку страны-члены продолжают отправлять оружие и боеприпасы в Украину, предупредил высокопоставленный дипломат блока.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррель призвал государства-члены лучше координировать свои расходы на военную технику во время дебатов с европейскими законодателями.

Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставляли украинцам много возможностей.