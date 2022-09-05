Боррель признался, что у ЕС заканчивается оружие и они не смогут помогать Украине

У ЕС заканчиваются запасы оружия, поскольку страны-члены продолжают отправлять оружие и боеприпасы в Украину, предупредил высокопоставленный дипломат блока.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррель призвал государства-члены лучше координировать свои расходы на военную технику во время дебатов с европейскими законодателями.

Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставляли украинцам много возможностей.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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