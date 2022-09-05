Лиз Трасс победила на выборах и стала премьер-министром

По результатам голосования палаты министров Великобритании Лиз Трасс стала лидером и соответственно следующим премьер-министром Консервативной партии.

Великобритания сегодня замерла в ожидании и по результатам Лиз Трасс получила полномочия премьер-министра.

По информации британского обозревателя Борис Джонсон передаст полномочия Лиз Трасс завтра. Во второй половине дня Королева Елизавета примет обоих министров для передачи должности, а также получит первые указания для формирования правительства.