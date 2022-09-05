Лиз Трасс победила на выборах и стала премьер-министром
По результатам голосования палаты министров Великобритании Лиз Трасс стала лидером и соответственно следующим премьер-министром Консервативной партии.
Великобритания сегодня замерла в ожидании и по результатам Лиз Трасс получила полномочия премьер-министра.
По информации британского обозревателя Борис Джонсон передаст полномочия Лиз Трасс завтра. Во второй половине дня Королева Елизавета примет обоих министров для передачи должности, а также получит первые указания для формирования правительства.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой
В РФ в будущем оставят сигареты только определенного типа
Песков: Путин сделает ряд важных заявлений на ВЭФ
Шахназаров рассказал, как живут родственники Горбачёва за границей
Китай осудил введение потолка цен на российскую нефть