Армия Украины нанесла три удара по Запорожской АЭС
Пресс-служба правительства Энергодара сообщила о новых ударах по ЗАЭС со стороны украинских военных.
5 сентября временная гражданская администрация Энергодара сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины нанесли как минимум три удара по территории Запорожской атомной электростанции, являющейся крупнейшей в Европе.
Накануне ВСУ неоднократно пытались атаковать ЗАЭС с помощью беспилотников, однако эти попытки не увенчались успехом. Также в Министерстве обороны России сообщают, что украинские солдаты пытались захватить в заложники членов делегации МАГАТЭ, которые прибыли на АЭС в Запорожье с инспекцией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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