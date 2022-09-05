Армия Украины нанесла три удара по Запорожской АЭС

Пресс-служба правительства Энергодара сообщила о новых ударах по ЗАЭС со стороны украинских военных.

5 сентября временная гражданская администрация Энергодара сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины нанесли как минимум три удара по территории Запорожской атомной электростанции, являющейся крупнейшей в Европе.

Накануне ВСУ неоднократно пытались атаковать ЗАЭС с помощью беспилотников, однако эти попытки не увенчались успехом. Также в Министерстве обороны России сообщают, что украинские солдаты пытались захватить в заложники членов делегации МАГАТЭ, которые прибыли на АЭС в Запорожье с инспекцией.