Spiegel: страны НАТО собирают зимнюю форму для солдат армии Украины

Издание Spiegel утверждает, что Североатлантический альянс начал сбор зимней формы для солдат ВСУ среди своих союзников.

В понедельник немецкая газета Der Spiegel опубликовала материал, в котором сообщила, что глава НАТО Йенс Столтенберг получил участникам Североатлантического альянса начать сбор зимней формы для солдат вооружённых сил Украины среди всех союзников организации.

По данным Spiegel, в администрации НАТО уверены, что военный конфликт между Россией и Украиной не будет завершён не только этой осенью, но и зимой 2023 года.