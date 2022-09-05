Spiegel: страны НАТО собирают зимнюю форму для солдат армии Украины
Издание Spiegel утверждает, что Североатлантический альянс начал сбор зимней формы для солдат ВСУ среди своих союзников.
В понедельник немецкая газета Der Spiegel опубликовала материал, в котором сообщила, что глава НАТО Йенс Столтенберг получил участникам Североатлантического альянса начать сбор зимней формы для солдат вооружённых сил Украины среди всех союзников организации.
По данным Spiegel, в администрации НАТО уверены, что военный конфликт между Россией и Украиной не будет завершён не только этой осенью, но и зимой 2023 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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