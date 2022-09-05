Шахназаров: внуки Горбачёва живут в Германии и не нуждаются в деньгах

Российский журналист Михаил Шахназаров утверждает, что Михаил Горбачёв якобы "наворовал" средств из госбюджета для своих родственников в Германии.

5 сентября политолог и репортёр Михаил Шахназаров выступил с провокационным заявлением после смерти экс-президента СССР Михаила Горбачёва, заверив общественность в том, что политик воровал деньги у государства.

По мнению Шахназарова, благодаря подобным преступным стараниям Горбачёва его родственники не будут нуждаться в деньгах ещё долгие годы.

Также Михаил Шахназаров отметил тот факт, что внуки и другие близкие Горбачёва сейчас проживают в Германии, что показалось журналисту крайне красноречивым.