Шнуров пожаловался на запрет выступлений в Петербурге

В группе «Ленинград» при этом заявили, что не в курсе отмены концертов коллектива в Северной столице.

Последний год для группы "Ленинград" оказался весьма плодотворным. Зимой они радовали поклонников новыми хитами чуть ли не каждый день.

Однако тематикой для песен становились в основном острые проблемы родного для Сергея Шнурова города - Санкт-Петербурга. В песнях он высмеивал проводимые в Северной столице реформы.

Вероятно, незамеченными громкие слова лидера группы не остались. На своей пресс-конференции музыкант отметил, что это привело к отменам концертов в Петербурге.

"Считаю, это несильная позиция, - заявил Шнуров об отмене концертов других артистов. - Нельзя говорить, что людям думать, что говорить. Пусть говорят, что хотят! Тогда будет мнение, с которым можно спорить".

Слова музыканта озадачили поклонников, которые обеспокоились: неужели в Петербурге теперь попасть на концерт кумира не получится? КП задал этот вопрос солистке "Ленинграда" Ксении Руденко, выступающей под псевдонимом Зоя.

Однако она не дала однозначного ответа. Не смог ничего пояснить и пресс-секретарь Шнурова - он был не в курсе запретов на выступления в Петербурге. А пиар-менеджер заявил: "Если Шнуров это сказал - значит, так и есть". Более подробный ответ он пообещал дать изданию позже.