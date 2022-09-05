Шахназаров рассказал, как живут родственники Горбачёва за границей

Журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров поведал о безбедной жизни родственников покойного Михаила Горбачёва.

Журналист и блогер Михаил Шахназаров поведал о безбедном существовании родственников покойного Михаила Сергеевича Горбачева.

Своим мнением по поводу ведущий поделился в эфире Ютуб-шоу: "Дедушка наворовал для родственников на долгие-долгие годы. Родственники живут в Германии. Все хорошо, все нормально".

Публицист заметил, что люди могут выбрать для жизни любое государство. Тот факт, что близкие Михаила Сергеевича проживают в Германии, говорит о многом.

Напомним, что Горбачёв скончался 30 августа. Первый и единственный президент СССР скончался на 92-м году жизни. Известно, что в течение долгого времени политик боролся со смертельным недугом, победить который не удалось.