Шахназаров рассказал, как живут родственники Горбачёва за границей
Журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров поведал о безбедной жизни родственников покойного Михаила Горбачёва.
Журналист и блогер Михаил Шахназаров поведал о безбедном существовании родственников покойного Михаила Сергеевича Горбачева.
Своим мнением по поводу ведущий поделился в эфире Ютуб-шоу: "Дедушка наворовал для родственников на долгие-долгие годы. Родственники живут в Германии. Все хорошо, все нормально".
Публицист заметил, что люди могут выбрать для жизни любое государство. Тот факт, что близкие Михаила Сергеевича проживают в Германии, говорит о многом.
Напомним, что Горбачёв скончался 30 августа. Первый и единственный президент СССР скончался на 92-м году жизни. Известно, что в течение долгого времени политик боролся со смертельным недугом, победить который не удалось.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Шахназаров рассказал, как живут родственники Горбачёва за границей
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