В РФ в будущем оставят сигареты только определенного типа

Минздрав России в сотрудничестве с МЧС приступили к проработке вопроса о продаже в стране только сигарет с пониженной самовоспламеняющейся способностью

Как известно, из-за обычных сигарет часто возникают пожары. Они могут стать причиной возгорания если их не затушить.

Особенно когда сигареты потребляют люди в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому в МЧС и Минздраве добиваются перехода на самозатухающие сигареты.

Такие табачные изделия изготавливаются по новой особой технологии.На папиросную бумагу наносят несколько полос более плотной бумаги, которые не позволяют сигарете долго тлеть.

В тот момент, когда процесс тления доходит до плотной полоски, сигарета потухает через пару минут.

Для создания таких сигарет нужна бумага с пониженной воспламеняющейся способностью. Однако на данный момент в России её не производят.

Поэтому, как отмечают в МЧС, для начала нужно решить этот вопрос.

Но это того стоит. Ведь согласно статистике каждый третий(!) пожар в России в жилых домах происходит из-за неосторожного обращения с сигаретами при курении.

"За последние пять лет по причине неосторожного курения сигарет произошло порядка 110 тысяч пожаров, на которых погибло порядка 17,6 тысячи человек, травмировано свыше 11 тысяч человек. При этом более 30% пожаров и 90% гибели людей на них происходит в жилом секторе", — говорится в ответе МЧС РФ на запрос РИА Новости.