Медведев сказал, что Германия является основным врагом России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия несмотря на свою изворотливость и мнимую дипломатичность является врагом России.

Такое мнение политик высказал после того, как канцлер Германии Олаф Шольц высказался в адрес России, что они являются ненадёжными поставщиками энергии.

Медведева эти слова удивили, о чем он поделился в своем Telegram-канале.

“Неужели Германия опять обижается, а что же сама делает по итогу: а) выставляет себя недружественной страной, б) разработала и ввела очередной пакет санкций на российских граждан, в) помогает Украине, снабжая ее новым оружием и объявляя войну России. Власти Германии сделали все, чтобы стать нашими врагами”, – написал Медведев в своем ТГ-канале

Сейчас идут спорные ситуации, но одно можно сказать точно, что Евросоюз является не самым удачным проектом, который теперь может распасться.