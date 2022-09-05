Шнуров поблагодарил Пугачёву за возвращение в Россию
Вокалист российской рок-группы "Ленинград" обратился со словами благодарности к Алле Пугачёвой за то, что она вернулась на родину.
5 сентября российский музыкант Сергей Шнуров сообщил, что благодарен певице Алле Пугачёвой за то, что она вернулась в Россию, хотя ранее исполнительницу критиковали за то, что она уехала вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиль после старта спецоперации в Украине.
По мнению Шнурова, люди не имеют права осуждать Пугачёва, поскольку её прежние заслуги перед отечеством и достижения в сфере культуры позволяют ей делать и говорить абсолютно что угодно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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