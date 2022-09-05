Шнуров поблагодарил Пугачёву за возвращение в Россию

Вокалист российской рок-группы "Ленинград" обратился со словами благодарности к Алле Пугачёвой за то, что она вернулась на родину.

5 сентября российский музыкант Сергей Шнуров сообщил, что благодарен певице Алле Пугачёвой за то, что она вернулась в Россию, хотя ранее исполнительницу критиковали за то, что она уехала вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиль после старта спецоперации в Украине.

По мнению Шнурова, люди не имеют права осуждать Пугачёва, поскольку её прежние заслуги перед отечеством и достижения в сфере культуры позволяют ей делать и говорить абсолютно что угодно.