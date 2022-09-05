Сенчукова отвадила Рыбина от ночных перекусов, и он похудел на 12 килограммов

Наталья пугала Виктора смертью, и шла на разные хитрые меры, чтобы отучить музыканта от пагубной привычки.

Лидер группы «Дюна» признался, что он избавился от вредных привычек, а также перестал есть по ночам в результате проделок Натальи Сенчуковой.

Певица регулярно заставляет мужа проверять свое здоровье и ходит на обследования вместе с ним. По словам Рыбина, ранее они ходили к врачам раз в полгода, теперь - по необходимости, сообщает Вокруг ТВ.

По словам Виктора, отказ от ночных перекусов помог ему похудеть. «Загрызла с ночной едой. Просыпаешься, стоишь перед холодильником, а там борщ".

Наташа приклеивала на холодильник фото полных людей и писала: "Если будешь есть ночью, станешь, как они, и умрешь". А потом купила мне на день рождения пластмассовую хрюшку. Ведет меня к холодильнику, я было подумал, что там тортик. Но открываю холодильник, и там звук "хрю-хрю"», — поделился воспоминаниями Рыбин в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Завязав с ночным дожором, лидер "Дюны" похудел на 12 килограммов за полгода. Сенчукова также заставила любимого вылечить зубы и бросить курить. С вредными привычками Виктор покончил 17 лет назад.