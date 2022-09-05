Песков: Боррель обнулил себя как дипломат, назвав Россию «фашистским государством»

Дмитрий Песков объяснил, почему более не считает настоящим дипломатов главу отдела Евродипломатии Жозепа Борреля.

В понедельник вечером пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидер отдела Евродипломатии при Европейском союзе Жозеп Боррель "обнулил" себя как дипломат.

По мнению Пескова, к подобному развитию событий привели недавние заявления Борреля о том, что он считает Россию "фашистским государством".

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают неприемлемыми русофобские высказывания Жозепа Борреля и обязуются дать им строгую оценку.