Песков: Боррель обнулил себя как дипломат, назвав Россию «фашистским государством»
Дмитрий Песков объяснил, почему более не считает настоящим дипломатов главу отдела Евродипломатии Жозепа Борреля.
В понедельник вечером пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидер отдела Евродипломатии при Европейском союзе Жозеп Боррель "обнулил" себя как дипломат.
По мнению Пескова, к подобному развитию событий привели недавние заявления Борреля о том, что он считает Россию "фашистским государством".
Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают неприемлемыми русофобские высказывания Жозепа Борреля и обязуются дать им строгую оценку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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