Мосгорсуд приговорил журналиста Сафронова к 22 годам колонии за госизмену
Российского журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в госизмене.
Московский городской суд вынес приговор российскому журналисту Сафронову. Его обвиняли в государственной измене.
Судья приговорил бывшего журналиста "Ведомостей" и газеты "Коммерсантъ" к 22 годам колонии.
Как посчитали в Федеральной службе безопасности, Сафронов получал деньги от спецслужб государств НАТО.
Сам же журналист отрицал свою причастность к обвинениям и дважды отказался от сделки со следствием.
"По версии ФСБ, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. В частности, он получил $248 от политолога Демури Воронина, который также обвиняется в госизмене", - передает РБК.
Опубликовано: Николай Скира
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