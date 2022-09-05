Мосгорсуд приговорил журналиста Сафронова к 22 годам колонии за госизмену

Российского журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам тюрьмы по обвинению в госизмене.

Московский городской суд вынес приговор российскому журналисту Сафронову. Его обвиняли в государственной измене.

Судья приговорил бывшего журналиста "Ведомостей" и газеты "Коммерсантъ" к 22 годам колонии.

Как посчитали в Федеральной службе безопасности, Сафронов получал деньги от спецслужб государств НАТО.

Сам же журналист отрицал свою причастность к обвинениям и дважды отказался от сделки со следствием.

"По версии ФСБ, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. В частности, он получил $248 от политолога Демури Воронина, который также обвиняется в госизмене", - передает РБК.