Поклонник Михаила Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября

64-летний зритель скончался, едва переступив порог зрительного зала, предположительно, из-за оторвавшегося тромба.

Поклонник популярного шансонье Шуфутинского скончался 3 сентября на его концерте.

Заслуженный артист РФ выступил в Кремле, программа называлась "Третье сентября, или тридцать лет спустя".

Как сообщает 5-tv.ru, один из прибывших на концерт поклонников звезды у входа в зрительный зал почувствовал себя плохо. Дежурившие на концерте медики констатировали у 64-летнего мужчины смерть. По предварительным данным, причиной смерти зрителя мог стать оторвавшийся тромб.

Ранее в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru эксперт объяснила, почему трек Шуфутинского «Третье сентября» буквально "обречен" на успех.

Кроме того, портал рассказал, какие хиты 20-го столетия названы культовыми. Как выяснилось, в топ "ностальжи" попали Иванушки International, Витас и другие.