Поклонник Михаила Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября
64-летний зритель скончался, едва переступив порог зрительного зала, предположительно, из-за оторвавшегося тромба.
Поклонник популярного шансонье Шуфутинского скончался 3 сентября на его концерте.
Заслуженный артист РФ выступил в Кремле, программа называлась "Третье сентября, или тридцать лет спустя".
Как сообщает 5-tv.ru, один из прибывших на концерт поклонников звезды у входа в зрительный зал почувствовал себя плохо. Дежурившие на концерте медики констатировали у 64-летнего мужчины смерть. По предварительным данным, причиной смерти зрителя мог стать оторвавшийся тромб.
Ранее в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru эксперт объяснила, почему трек Шуфутинского «Третье сентября» буквально "обречен" на успех.
Кроме того, портал рассказал, какие хиты 20-го столетия названы культовыми. Как выяснилось, в топ "ностальжи" попали Иванушки International, Витас и другие.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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