Рожков оправдался за колкую шутку в адрес Пугачевой после угроз «набить морду»
Юморист Андрей Рожков, популярный в российском шоу-бизнесе прокомментировал признание Аллы Пугачевой в желании «набить морду» одной известной личности.
Рожков предположил, что якобы именно из-за этой просьбы Пугачева хочет набить ему морду.
Он даже пообещал отдать ей взамен «что-нибудь хорошее».
Рожков предположил, что якобы именно из-за этой просьбы Пугачева
«Алла Борисовна, ну что вы так реагируете, ей Богу. Ну мы же пошутили. Ботинки реально нужны», — написал Рожков в своем Telegram-канале.
Звезда «Уральских пельменей» вспомнил, как обратился к певице и попросил у нее «какие-нибудь старые штиблеты сорокалетней давности» для шоу.
В скандал между певицей и журналистка вмешалась Мария Погребняк.
Модель отметила, что Пугачева вместо того, чтобы обратить внимание на День знаний, она решила поругаться с журналистом.
Опубликовано: Антон Райт
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