Рожков оправдался за колкую шутку в адрес Пугачевой после угроз «набить морду»

Юморист Андрей Рожков, популярный в российском шоу-бизнесе прокомментировал признание Аллы Пугачевой в желании «набить морду» одной известной личности.

Рожков предположил, что якобы именно из-за этой просьбы Пугачева хочет набить ему морду.

Он даже пообещал отдать ей взамен «что-нибудь хорошее».

Рожков предположил, что якобы именно из-за этой просьбы Пугачева

«Алла Борисовна, ну что вы так реагируете, ей Богу. Ну мы же пошутили. Ботинки реально нужны», — написал Рожков в своем Telegram-канале.

Звезда «Уральских пельменей» вспомнил, как обратился к певице и попросил у нее «какие-нибудь старые штиблеты сорокалетней давности» для шоу.

В скандал между певицей и журналистка вмешалась Мария Погребняк.

Модель отметила, что Пугачева вместо того, чтобы обратить внимание на День знаний, она решила поругаться с журналистом.