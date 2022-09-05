В России не исключают, что отношения страны с Великобританией могут заметно ухудшиться после избрания Лиз Трасс на пост премьер-министра.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что все может измениться к худшему, хотя хуже уже представить сложно.

По его словам, претенденты на пост премьер-министра Великобритании соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринять дальнейшие шаги против страны.

Трасс известна в России главным образом своим визитом в Москву в феврале, когда она и российский министр иностранных дел Сергей Лавров провели личную встречу.

Лавров охарактеризовал их разговор как диалог между глухими и немыми людьми, сетуя на то, что факты «отскакивают» от нее.

Министерство иностранных дел России также открыто высмеивало ее из-за географических оплошностей, в том числе однажды, когда она перепутала Черное и Балтийское моря.

Трасс открыто бросила вызов Лаврову на их встрече по поводу наращивания российских войск возле Украины.

Она заявила, что не видит никаких причин для размещения 100 000 военнослужащих на границе, кроме угроз Украине.С тех пор Великобритания была одним из самых активных и ярых сторонников Украины в войне, снабжая ее оружием и обучая.