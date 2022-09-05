Путин может отказаться от участия в саммите G20 из соображений безопасности
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что при принятии решения по поводу поездки Владимира Путина на саммит G20 будут учитываться факторы безопасности.
Он поблагодарил Индонезию как страну-хозяйку саммита за приглашение на высшем уровне. 18 августа индонезийский президент Джоко Видодо заявил, что ожидает присутствия Путина на саммите.
Видодо пригласил Путина на саммит G20, несмотря на возражения некоторых западных стран, в том числе США.
По сообщению Bloomberg, некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, отказались сесть за один стол с Путиным.
После того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина, союзники Украины призвали пригласить украинских представителей на саммит G20.
В телефонном разговоре 27 апреля Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G20.
29 апреля Видодо провел телефонный разговор с Путиным, который подтвердил, что принял приглашение на саммит. Президент Индонезии говорит, что принимающая сторона в этом году хочет объединить G20 и предотвратить раскол.
Спустя месяц, 27 мая, Зеленский также принял приглашение на саммит G20 и выразил надежду, что на нем будут присутствовать только друзья Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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