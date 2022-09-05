Экс-советник главы «Роскосмоса» Сафронов приговорён к 22 годам строгого режима
Бывший советник главы российского "Роскосмоса" Иван Сафронов приговорён к тюремному сроку в колонии строгого режима.
5 сентября Московский государственный суд вынес приговор Ивану Сафронову, который ранее являлся журналистом, советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и признан виновным в раскрытии государственной тайны. По решению суда Сафронов отправится в колонию строгого режима на 22 года.
Также свобода Ивана Сафронова будет ограничена в течение двух лет после выхода из тюрьмы. Кроме того, Сафронов обязан уплатить штраф в размере 500 тысяч рублей после отбывания заключения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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