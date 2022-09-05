Путин: отказ Европы от газа из РФ указывает на безразличие Брюсселя к экологии
Владимир Путин считает, что желание Европы отказаться от российского газа показывает наплевательское отношение Евросоюза к мировым экологическим проблемам.
Вечером понедельника Владимир Путин раскритиковал европейских лидеров за желание полностью отказаться от российского газа после начала специальной военной операции армии России в Украине.
По мнению Путина, уже сейчас стремления Европы сократить зависимость от газа из России приводят к тому, что страны-участницы ЕС нарастили использование угля.
При этом в Европе увеличились выбросы загрязняющих атмосферу веществ, что не вяжется с политикой ЕС в отношении мировой экологии, считает Владимир Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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