Путин: отказ Европы от газа из РФ указывает на безразличие Брюсселя к экологии

Владимир Путин считает, что желание Европы отказаться от российского газа показывает наплевательское отношение Евросоюза к мировым экологическим проблемам.

Вечером понедельника Владимир Путин раскритиковал европейских лидеров за желание полностью отказаться от российского газа после начала специальной военной операции армии России в Украине.

По мнению Путина, уже сейчас стремления Европы сократить зависимость от газа из России приводят к тому, что страны-участницы ЕС нарастили использование угля.

При этом в Европе увеличились выбросы загрязняющих атмосферу веществ, что не вяжется с политикой ЕС в отношении мировой экологии, считает Владимир Путин.