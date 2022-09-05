В выходные в Индии и Чехии упали аттракционы в парках развлечений, пострадали десятки людей

В Чехии карусель с людьми упала с высоты не менее 15 м, в Индии аттракцион в парке развлечений рухнул примерно с такой же высоты.

В чешском городе Гавиржове сломалась карусель с сидениями на цепочках. Аттракцион упал на землю, продолжая вращаться.

Более 17 человек были ранены, большинство из них – дети. У двух людей тяжелые травмы, но медики говорят, что их жизни ничего не угрожает.

В Индии рухнул аттракцион «Падающая башня» на ярмарке в Мохали, районе индийского штата Пенджаб.

Он представлял собой башню и круглую платформу, которая вращалась при подъеме наверх. Достигнув вершины, платформа резко рухнула, врезавшись в дно аттракциона.

На аттракционе в момент аварии находились около 50 человек. Сообщается, что 16 женщин и детей госпитализированы.

Организаторы ярмарки обвинили в аварии «техническую проблему» и заявили, что будут сотрудничать с полицией.

Заместитель комиссара полиции Мохали Амит Талвар заявил, что власти начнут расследование и примут строгие меры.