Германия согласилась выплатить израильским семьям жертв теракта на Олимпиаде 1972 года 28 млн евро
5 сентября проходит церемония, посвященная 50-летию гибели израильских спортсменов при нападении палестинских боевиков на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Тогда погиб также полицейский из Западной Германии.
В церемонии принимают участие президенты Германии и Израиля. Она проходит на аэродроме Фюрстенфельдбрук недалеко от Мюнхена.
Соглашение, заключенное на прошлой неделе, предотвратило угрозу бойкота юбилейного мероприятия со стороны родственников убитых спортсменов.
Они получат в общей сложности 28 млн евро в качестве компенсации, что значительно больше первоначального предложения в 10 млн евро.
В рамках соглашения Германия согласилась признать ошибки властей в то время и позволить немецким и израильским историкам проанализировать события, связанные с нападением.
Родственники обвинили Германию в том, что она не смогла обеспечить безопасность Олимпийской деревни, отказалась от израильской помощи, а затем провалила спасательную операцию.
Драма начала разворачиваться перед рассветом 5 сентября 1972 года, когда восемь членов палестинской группы под названием «Черный сентябрь» перелезли через неохраняемый забор Олимпийской деревни. Они ворвались в здание, где остановилась израильская команда, убив тренера по борьбе Моше Вайнберга и тяжелоатлета Йосси Романо.
Некоторым израильским спортсменам удалось бежать, но девять человек были схвачены. Похитители требовали освобождения более 200 палестинцев, удерживаемых Израилем, и двух немецких левых экстремистов в западногерманских тюрьмах.
Снайперы на аэродроме открыли огонь. Нападавшие бросили в один из вертолетов с заложниками гранату, которая взорвалась, и расстреляли заложников в другом вертолете.
Опубликовано: Светлана Репина
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