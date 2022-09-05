90-летний Олимпийский чемпион Протопопов рассказал, почему хочет вернуться на родину
Олег Протопопов и Людмила Белоусова дважды становились чемпионами на зимних Олимпийских играх. Они также были супругами.
К 1979 году они завершили спортивную карьеру и выступали в труппе Ленинградского балета, с которой и поехали в Швейцарию на гастроли.
Там они попросили политического убежища, решив не возвращаться в СССР. Оно им было предоставлено.
На родине их сразу лишили всех наград и званий, убрали их имена из справочников, назвали предателями.
Говоря о причинах своего поступка, Протопопов отмечал, что их с Людмилой привлекали перспективы самореализации на Западе.
Но больших денег им так и не удалось заработать, несмотря на активную спортивную жизнь. В 2017 году Белоусова умерла.
В этом году 90-летний Протопопов оказался под угрозой выселения, его дом будут перестраивать. Он очень одинок, и помочь ему просто некому.
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он сказал, что хотел бы вернуться на родину, захоронить прах любимой жены и упокоиться рядом с могилами родственников.
Опубликовано: Светлана Репина
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