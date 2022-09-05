90-летний Олимпийский чемпион Протопопов рассказал, почему хочет вернуться на родину

Олег Протопопов и Людмила Белоусова дважды становились чемпионами на зимних Олимпийских играх. Они также были супругами.

К 1979 году они завершили спортивную карьеру и выступали в труппе Ленинградского балета, с которой и поехали в Швейцарию на гастроли.

Там они попросили политического убежища, решив не возвращаться в СССР. Оно им было предоставлено.

На родине их сразу лишили всех наград и званий, убрали их имена из справочников, назвали предателями.

Говоря о причинах своего поступка, Протопопов отмечал, что их с Людмилой привлекали перспективы самореализации на Западе.

Но больших денег им так и не удалось заработать, несмотря на активную спортивную жизнь. В 2017 году Белоусова умерла.

В этом году 90-летний Протопопов оказался под угрозой выселения, его дом будут перестраивать. Он очень одинок, и помочь ему просто некому.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он сказал, что хотел бы вернуться на родину, захоронить прах любимой жены и упокоиться рядом с могилами родственников.