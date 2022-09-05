Два работника посольства РФ погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва в районе посольства России в столице Афганистана погибли два сотрудника дипмиссии

"5 сентября в 10.50 по кабульскому времени (09:20 по Москве - ИФ) в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", - сообщили в МИД РФ.

Посольство "находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование".

Представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) отметили, что "сегодня около 11 часов дня террорист-смертник возле посольства России в 7-м районе города Кабула хотел взорвать себя в толпе, но не дойдя до цели, силовики открыли огонь по нему, в результате чего произошел взрыв".

В результате инцидента погиб один житель Кабула, 10 человек ранено.

Пока никто из представителей вооруженных групп и организаций, действующих на территории Афганистана не взял на себя ответственность за теракт.