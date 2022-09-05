Трехлетняя девочка из Японии, которую оставили в автобусе, погибла
Ребенок скончался от теплового удара после того, как ее забыли в автобусе, сообщило японское агентство Киодо.
Сегодня утром маленькая Тина Кавамото как обычно поехала на автобусе в детский сад. По прибытии воспитатели не заметили, что она не вышла вместе с остальными детьми из автобуса.
Помимо того и в следующие несколько часов никто из них не хватился Тины. Её обнаружили только в два часа дня без сознания, когда ребятишек собирали в автобус для обратной дороги.
Тину Кавамото экстренно отвези в ближайшую больницу, но спасти девочку не удалось.
Кроме девочки в автобусе находились двое взрослых и пятеро детей. Температура на улице превышала 30 градусов, и ребенок, как считают врачи, скорее всего погиб от теплового удара в закрытом автобусе.
Опубликовано: Храмова Оксана
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