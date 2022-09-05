Опытные огородники рассказали, как избавиться от кротов на участке

Кроты повреждают корни растений, когда роют свои ходы. Они уничтожают червей и других насекомых, оставляют после себя горки земли.

Проще всего отпугнуть кротов, которые чутко реагируют на шум и вибрации почвы. Можно установить конструкции из жестяных банок и пластиковых бутылок, которые будут издавать громкие звуки на ветру.

Есть специальные ультразвуковые приборы, способные отпугнуть кротов. Они не создают дискомфорта для человека, однако могут повлиять на домашних животных, поэтому пользоваться ими следует с осторожностью.

Кроты могут уйти с участка из-за неприятных для них запахов. Такой аромат создают нарциссы, чеснок, бархатцы, бобы и некоторые другие растения. Можно закладывать в кротовые ходы тряпочки, пропитанные уксусом или керосином.

Преградой для кротов станет сетка, вкопанная в землю по периметру участка. Ее устанавливают на глубине 50-60 см. Можно заменить сетку рубероидом или шифером.

Кроты предпочитают рыхлую землю, поэтому не идут через утоптанные дорожки. Соответственно, можно тщательно уплотнить грунт по периметру участка.

Для отравления кротов не годятся яды, поскольку животные питаются насекомыми. Но можно воспользоваться отравляющим газом, например, заложив в ходы карбамид кальция.

Для охоты на крота можно подать в его ходы воду из шланга. Это вызовет обрушение переходов, выкопанных кротом, и выманит его на поверхность, где его несложно поймать.