Путин дал трудовые гарантии добровольцам, участвующим в СВО на Украине

Владимир Путин поручил правительству разработать трудовые гарантии для тех, кто хочет стать участником спецоперации в статусе добровольца.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщает, что Владимир Путин побывал на рабочей встрече в Петропавловске-Камчатском, где один из сотрудников МЧС рассказал российскому президенту о том, что отправился в военкомат с просьбой записать его в добровольцы спецоперации.

При этом сотрудник МЧС указал на законодательную проблему, согласно которой работник не сможет сохранить свои должность и статус по возвращении из Украины.

Путин согласился с наличем такой проблемы и поручил правительству России в срочном порядке разработать трудовые гарантии для желающих принять добровольное участие в российской спецоперации на территории украинского государства.