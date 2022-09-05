Путин дал трудовые гарантии добровольцам, участвующим в СВО на Украине
Владимир Путин поручил правительству разработать трудовые гарантии для тех, кто хочет стать участником спецоперации в статусе добровольца.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщает, что Владимир Путин побывал на рабочей встрече в Петропавловске-Камчатском, где один из сотрудников МЧС рассказал российскому президенту о том, что отправился в военкомат с просьбой записать его в добровольцы спецоперации.
При этом сотрудник МЧС указал на законодательную проблему, согласно которой работник не сможет сохранить свои должность и статус по возвращении из Украины.
Путин согласился с наличем такой проблемы и поручил правительству России в срочном порядке разработать трудовые гарантии для желающих принять добровольное участие в российской спецоперации на территории украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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