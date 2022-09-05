Путин потребовал нарастить культурное влияние России на Центральную и Восточную Европу

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой концепции гуманитарной политики РФ.

Глава Российской Федерации сегодня, 5 сентября, подписал новую концепцию российской внешней гуманитарной политики.

Согласно новой концепции, необходимо наращивать культурное влияние России на страны Восточноевропейского и Центральноевропейского регионов.

При этом отмечается, что продвижение российской культуры должно проходить с согласия государств регионов.

"Нужно способствовать расширению культурного присутствия РФ в Центральной и Восточной Европе с учетом готовности к этому стран региона", - говорится в концепции.

Также говорится о недопустимости переписывания истории Второй мировой войны и необходимости продвигать на Запад российские фильмы.

В новой концепции сказано и о том, что нужно сохранять объекты культурного наследия России в других странах.