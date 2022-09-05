Принц Чарльз собирается подать иск против Меган Маркл
На минувшей неделе бывшая актриса в интервью Тhe Сut заявила, будто Гарри внес отца в черный список.
Меган Маркл недавно заявила, что принц Гарри якобы не хочет общаться с отцом. Сам герцог Сассекский при этом никаких высказываний в отношении королевской семьи не делал. Принца Чарльза огорчили слова невестки, потому он задумал подать на нее в суд, сообщает СтарХит.
73-летний Чарльз уже консультируется с юристами, как грамотно подать на Меган Маркл в суд. Терпение монаршего лица лопнуло, и он собирается привлечь жену своего сына к ответственности.
Издание напоминает, что на минувшей неделе бывшая актриса заявила, будто Гарри внес отца в черный список. "Гарри сказал:"Я потерял в этом процессе отца. Для них не должно это быть таким, как и для меня, но это его решение", — заявила Маркл в интервью Тhe Сut.
Слова супруги принца Гарри стали для королевской семьи последней каплей. И, вероятно, вместо перемирия брюнетку могут ждать судебные заседания. А ведь совсем недавно герцогиня Сассекская рассуждала,что неплохо было бы пообщаться с родственниками мужа и начать отношения с чистого листа.
Против Маркл выступила также королевский эксперт Анжеле Левин. Она полагает, что бывшая актриса настраивает своего мужа против близких и препятствует его контакту с родными.
«Что эта женщина задумала? Какая у ее мотивация, чтобы постоянно привлекать внимание, одновременно пиная организацию, которая была задолго до нее, и будет после нее. Думаю, ее цель — избавиться от королевской семьи. Гарри стал обиженным и агрессивным, и Маркл научила мужа ненавидеть свою семью. Она просто уничтожила его. Я думаю, он сейчас в ужасной ситуации», — высказала свое мнение Левин.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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