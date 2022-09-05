Громыко: Трасс переплюнет Джонсона в антироссийском настрое на посту премьера Британии
Директор института изучения Европы при российской академии наук Алексей Громыко верит, что Лиз Трасс может демонстрировать более ярые антироссийские настроения, нежели Борис Джонсон.
В понедельник российский политолог Алексей Громыко прокомментировал новость о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром страны и лидером местной консервативной партии по совместительству.
По мнению Громыко, Лиз Трасс может демонстрировать более русофобские настроения, нежели это делал её предшественник Борис Джонсон, который также выступал за полную поддержку Украины в условиях российской спецоперации.
Алексей Громыко также считает, что Трасс намерена увеличить военную поддержку Киеву со стороны Лондона, поставляя Украине всё более тяжёлые вооружения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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