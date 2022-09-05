Reuters: глава Uniper допустил нормирование потребления газа в Германии
5 сентября глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что в стране могут ввести норму по потреблению газа населением.
Вечером понедельника американская газета Reuters опубликовала интервью с главой немецкого энергоконцерна Uniper Клаусом-Дитером Маубахом, который утверждает, что в Германии могут ввести норму потребления газа.
По данным Маубаха, сейчас введение такой нормы не планируется, однако Министерство энергетики Германии также допускает такой вариант для сохранения энергобезопасности страны.
Вместе с тем журналисты информагентства Bloomberg прогнозируют, что до наступления ноября Германия не выполнит норму по заполнению собственных газохранилищ на 95 процентов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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