Reuters: глава Uniper допустил нормирование потребления газа в Германии

5 сентября глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что в стране могут ввести норму по потреблению газа населением.

Вечером понедельника американская газета Reuters опубликовала интервью с главой немецкого энергоконцерна Uniper Клаусом-Дитером Маубахом, который утверждает, что в Германии могут ввести норму потребления газа.

По данным Маубаха, сейчас введение такой нормы не планируется, однако Министерство энергетики Германии также допускает такой вариант для сохранения энергобезопасности страны.

Вместе с тем журналисты информагентства Bloomberg прогнозируют, что до наступления ноября Германия не выполнит норму по заполнению собственных газохранилищ на 95 процентов.