Опытные дачники объяснили, нужно ли мульчировать огород осенью
Таким вопросом обычно задаются начинающие земледельцы, однако и бывалые могут сомневаться в необходимости этой процедуры.
Мульчировать грядки на зиму или не стоит? На этот вопрос наталкивает большое количество материала, которое можно использовать для такой процедуры. Солома, сено, опавшие листья - перечень подходящих для грядок "одеял" можно продолжать и дальше.
Как вариант - мульчирование можно заменить посевом сидератов - аккурат к заморозкам они наберут нужную массу.
Так зачем все-таки мульчировать огород на зиму? Дело в том, что земля под слоем сена либо соломы будет воздушной. Рыхлой, "живой", с обилием червяков, мягкой. Обрабатывать ее легче, к тому же почва будет насыщена полезными веществами.
По большому счету, перекапывать грунт в привычном смысле слова и не придется. Достаточно снять "подушку", и можно делать грядку, лишь слегка разрыхлив землю. На такой земле легко сделать бороздки, лунки под посадку рассады.
А что лучше выбрать - сидераты или укрытие из сена-соломы? Сидераты тоже не требуют больших трудовых затрат. Досточно убрать растительные остатки с участка, взрыхлить землю, и - разбросать семена нужных растений.
Сидераты дают хороший эффект, если участок попадает под ветровую либо водную эрозию. Очень хороший вариант - скомбинировать, применив и один способ мульчи, и другой. Это можно считать и своего рода экспериментом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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