За 22 часа - 919 мужчин: что сегодня известно о жизни порнозвезды Лизы Спаркс
Девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса с весьма необычным достижением. Ей удалось всего за один день вступить в сексуальный контакт с 919-ю мужчинами.
Американка Лиза Спаркс, получив неплохое образование в Кентуккийском университете, имея степень магистра по специальности мультимедиа, решила связать свою жизнь с порноиндустрией.
И надо сказать, этот бизнес у нее задался на славу. Начинала она с личного сайта и демонстрации откровенных видео и фотосессий.
Прославилась в 2004-м году, когда в Варшаве проходил фестиваль "Эротикон". Именно здесь Лиза совершила мировой секс-рекорд и попала в книгу Гиннеса.
Девушка менее чем за сутки (а именно, за 22 часа!) занялась сексом с 919 мужчинами. До Лизы подобный рекорд был поставлен Викторией Дживенс, которая значительно уступила своей конкурентке - у нее был "всего" 101 сексуальный контакт за сутки.
В порнобизнес Лизу Спаркс привел супруг, который во всем и всегда поддерживал свою возлюбленную и был постановщиком почти всех фильмов для взрослых с участием жены.
Необычная пара счастлива в браке уже 26 лет, у них есть дочь. Сама Лиза личность очень известная, в интернете можно найти много фото и видео с ее участием, а вот мужа порнозвезда тщательно скрывает от общественности.
После установки мирового рекорда девушка стала супер популярной порнозвездой. Она снялась в 243 проектах, 15 из них с женщинами, 108 - с мужчинами.
При этом с киностудиями Лиза не сотрудничала, все откровенные сцены публиковала на официальном сайте при активном участии мужа.
Сняться с порнозвездой может каждый житель Америки, для этого надо лишь принести справку о состоянии здоровья, быть совершеннолетним и ухоженным, предоставить свое фото. Потом оставить заявку на сайте и ждать.
Сегодня Лиза Спаркс заметно поправилась, былые аппетитные формы - 95-68-99, четвертый размер груди - превратились в 130 кг веса, седьмой размер бюста и довольно внушительные параметры 100-96-120.
Порнозвезде сейчас 43 года, у нее свой канал в Ютубе и 3,3 тыс. подписчиков. Женщина с другом Мэттом снимает разговорные видео, рассказывает о смешных случаях из жизни.
Темы кино для взрослых здесь не обсуждаются.
В 2012 году Лиза обучалась на спортивного менеджера и сейчас работает фитнес-тренером. У нее есть активные странички в Инстаграме и Твиттере.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
-
Бывший дипломат из Сингапура объяснил, чем может закончиться конфликт на Тайване
Бывший глава МИД Сингапура Джордж Йео предупредил, что конфликт на Тайване вызовет реакцию Китая, аналогичную реакции США на нападение Японии на Перл-Харбор, которое ускорило ее вступление во Вторую мировую войну.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВГА Энергодара: ВСУ нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС возле второго энергоблока
Россия выступает против сокращения добычи нефти в ОПЕК+, поскольку не хочет потерять влияние на азиатских покупателей
Шахназаров: внуки Горбачёва живут в Германии и не нуждаются в деньгах
«Газпром» поставил Австрии только 30% заказанного топлива Австрийское государство значительно недополучает энергоресурсы из России
Сдавшиеся России в Харькове солдаты ВСУ получили разрешение вернуться домой