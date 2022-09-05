За 22 часа - 919 мужчин: что сегодня известно о жизни порнозвезды Лизы Спаркс

Девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса с весьма необычным достижением. Ей удалось всего за один день вступить в сексуальный контакт с 919-ю мужчинами.

Американка Лиза Спаркс, получив неплохое образование в Кентуккийском университете, имея степень магистра по специальности мультимедиа, решила связать свою жизнь с порноиндустрией.

И надо сказать, этот бизнес у нее задался на славу. Начинала она с личного сайта и демонстрации откровенных видео и фотосессий.

Прославилась в 2004-м году, когда в Варшаве проходил фестиваль "Эротикон". Именно здесь Лиза совершила мировой секс-рекорд и попала в книгу Гиннеса.

Девушка менее чем за сутки (а именно, за 22 часа!) занялась сексом с 919 мужчинами. До Лизы подобный рекорд был поставлен Викторией Дживенс, которая значительно уступила своей конкурентке - у нее был "всего" 101 сексуальный контакт за сутки.

В порнобизнес Лизу Спаркс привел супруг, который во всем и всегда поддерживал свою возлюбленную и был постановщиком почти всех фильмов для взрослых с участием жены.

Необычная пара счастлива в браке уже 26 лет, у них есть дочь. Сама Лиза личность очень известная, в интернете можно найти много фото и видео с ее участием, а вот мужа порнозвезда тщательно скрывает от общественности.

После установки мирового рекорда девушка стала супер популярной порнозвездой. Она снялась в 243 проектах, 15 из них с женщинами, 108 - с мужчинами.

При этом с киностудиями Лиза не сотрудничала, все откровенные сцены публиковала на официальном сайте при активном участии мужа.

Сняться с порнозвездой может каждый житель Америки, для этого надо лишь принести справку о состоянии здоровья, быть совершеннолетним и ухоженным, предоставить свое фото. Потом оставить заявку на сайте и ждать.

Сегодня Лиза Спаркс заметно поправилась, былые аппетитные формы - 95-68-99, четвертый размер груди - превратились в 130 кг веса, седьмой размер бюста и довольно внушительные параметры 100-96-120.

Порнозвезде сейчас 43 года, у нее свой канал в Ютубе и 3,3 тыс. подписчиков. Женщина с другом Мэттом снимает разговорные видео, рассказывает о смешных случаях из жизни.

Темы кино для взрослых здесь не обсуждаются.

В 2012 году Лиза обучалась на спортивного менеджера и сейчас работает фитнес-тренером. У нее есть активные странички в Инстаграме и Твиттере.